https://news.day.az/world/1437839.html Белый Дом прокомментировал решение Путина
Белый Дом прокомментировал решение Путина
Администрация США ожидала от России заявления о признании т.н. "ЛНР" и "ДНР" и готова немедленно отреагировать на этот шаг.
Как передает Day.Az, об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы ожидали подобного шага со стороны России и готовы немедленно отреагировать", - сказала Псаки, чье заявление обнародовал Белый дом.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать "ЛНР" и "ДНР". Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы об их признании.
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