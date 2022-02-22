Белый Дом прокомментировал решение Путина

Администрация США ожидала от России заявления о признании т.н. "ЛНР" и "ДНР" и готова немедленно отреагировать на этот шаг.

Как передает Day.Az, об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы ожидали подобного шага со стороны России и готовы немедленно отреагировать", - сказала Псаки, чье заявление обнародовал Белый дом.

Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать "ЛНР" и "ДНР". Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы об их признании.