Британия отменяет обязательную самоизоляцию после положительного теста на ковид

Власти Великобритании с 24 февраля отменяют режим обязательной самоизоляции после положительного теста на коронавирус.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом объявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Мы откажемся от всех остающихся внутренних юридических ограничений. С четверга, 24 февраля, мы отменим требование о самоизоляции после положительного теста на коронавирус", - отметил глава правительства, выступая в Палате общин британского парламента.

Кроме того, с 1 апреля власти отменят бесплатные анализы на коронавирус - как для тех, у кого есть симптомы, так и для тех, у кого их нет. Согласно правительственной информации, такое тестирование обошлось лишь в январе этого года государственной казне в 2 млрд фунтов ($2,7 млрд), и продолжать тратить такие средства далее нецелесообразно.

"Настало время снова обрести доверие друг к другу. Нам не нужны законы, чтобы заставить людей быть уважительными друг к другу. Мы можем полагаться на чувство ответственности. В связи с этим следует научиться жить с вирусом и продолжить защищать самих себя [от заболевания], но без ограничения свобод", - сказал Джонсон. Британский премьер добавил, что с 24 февраля лица, контактировавшие с инфицированными ковидом, не должны будут сдавать тесты на коронавирус в течение семи дней подряд, как это требуется в настоящий момент.

В то же время глава британского Минздрава Саджид Джавид сообщил в понедельник, что весной правительство предложит сделать четвертый укол от коронавируса всем жителям старше 75 лет и пациентам с ослабленным иммунитетом. "Это наша национальная миссия. Вакцины являются лучшим способом защитить себя и своих любимых. Я призываю всех сделать прививку как можно скорее", - подчеркнул он.

О снятии ограничений

Основные коронавирусные ограничения были отменены в Англии, где проживают 85% населения Великобритании, в июле 2021 года. В декабре вследствие выявления омикрон-штамма власти вернулись к ряду ограничительных мер. Так, было введено требование о ношении медицинских масок в общественном транспорте и продовольственных магазинах, а работодателем было рекомендовано переводить сотрудников на удаленный режим работы. Кроме того, для посещения массовых спортивно-развлекательных мероприятий требовалось демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации.

Эти правила были отменены в середине января благодаря снижению показателей заболеваемости и госпитализации. На тот момент в больницах по всей стране находились около 11,5 тыс. инфицированных, что сильно меньше пиковых показателей зимы 2021 года, когда число госпитализированных достигало 34 тыс.

Джонсон неоднократно указывал, что "возвращение к нормальной жизни" было бы невозможно без кампании по вакцинации населения бустерной дозой. Согласно последним правительственным данным, бустерный укол получили 66,1% жителей королевства старше 12 лет (38 млн человек), обе дозы вакцины - 85% населения в возрасте от 12 лет (48,9 млн человек), первую дозу - 91,4% (52,6 млн жителей).

Всего в Великобритании умерли свыше 160,5 тыс. заразившихся коронавирусом, что является самым большим показателем в Европе. При этом, если брать все летальные исходы, когда коронавирус указан в свидетельстве о смерти, то это число достигает 181 тыс. Число выявленных случаев инфицирования превысило 18,6 млн.