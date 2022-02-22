https://news.day.az/world/1437842.html Турция призвала своих граждан покинуть восточные районы Украины
Турция призвала своих граждан покинуть восточные районы Украины
Министерство иностранных дел Турции во вторник выступило с сообщанием касательно поездок и ситуации с безопасностью в восточных регионах Украины, в котором призвало своих граждан покинуть указанные территории, сообщает Day.Az.
"В свете последних событий настоятельно призываем наших граждан покинуть восточные регионы Украины. Мы рекомендуем нашим гражданам при необходимости обращаться в наше посольство в Киеве", - говорится в сообщении.
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