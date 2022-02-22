СНБО Украины о возможности введения военного положения

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, может ли в стране быть введено военное положение.

Как передает Day.Az со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

"В ближайшее время ждем выступления президента нашей страны. Еще раз подчеркиваю, заседания являются открытыми, в любой момент мы собираемся для принятия тех или иных решений, которые крайне необходимы будут для нашего государства. В настоящее время я больше сказать не могу, сейчас происходит отработка большого количества документов, в соответствии с нашим законодательством. Еще раз подчеркиваю, сейчас происходит отработка всех документов, которые есть на территории нашей страны, которые действительны. Мы четко понимаем, что территория нашей страны - это все области, которые входят в нашу территорию, согласно нашей Конституции. Мы действуем согласно нашей Конституции и тем законам, которые есть на нашей территории", - сказал Данилов.