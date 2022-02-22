Названо время проведения заседания СБ ООН по Украине

Совещание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации вокруг Украины, запланировано в понедельник на 21:00 (06:00 вторника по бакинскому времени).

Об этом сообщил журналистам источник в постоянном представительстве России при всемирной организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам источника в делегации одной из западных стран, мероприятие созывается по инициативе Албании, Великобритании, Ирландии, Мексики, Норвегии, США, Украины и Франции.

Как заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд, Совбез "должен потребовать от России уважения территориальной целостности и суверенитета Украины".

По ее версии, признание Москвой независимости т.н. "ДНР" и "ЛНР" "угрожает международному порядку", существующему с момента окончания Второй мировой войны.