Названо время проведения заседания СБ ООН по Украине
Совещание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации вокруг Украины, запланировано в понедельник на 21:00 (06:00 вторника по бакинскому времени).
Об этом сообщил журналистам источник в постоянном представительстве России при всемирной организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По словам источника в делегации одной из западных стран, мероприятие созывается по инициативе Албании, Великобритании, Ирландии, Мексики, Норвегии, США, Украины и Франции.
Как заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд, Совбез "должен потребовать от России уважения территориальной целостности и суверенитета Украины".
По ее версии, признание Москвой независимости т.н. "ДНР" и "ЛНР" "угрожает международному порядку", существующему с момента окончания Второй мировой войны.
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