https://news.day.az/world/1437855.html Зеленский обсудит с Эрдоганом признание Россией т.н. «ДНР» и «ЛНР»
Зеленский обсудит с Эрдоганом признание Россией т.н. «ДНР» и «ЛНР»
Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести обсуждения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Европейского совета Шарлем Мишелем.
Как сообщает Day.Az, об этом украинский лидер сообщил в Twitter.
Стороны обсудят признание президентом РФ Владимиром Путиным так называемых "ДНР" и "ЛНР".
"После заседания СНБО обсудил текущую ситуацию с Борисом Джонсоном. Запланированы обсуждения с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом", - сообщил Зеленский.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре