Зеленский обсудит с Эрдоганом признание Россией т.н. «ДНР» и «ЛНР»

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести обсуждения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Как сообщает Day.Az, об этом украинский лидер сообщил в Twitter.

Стороны обсудят признание президентом РФ Владимиром Путиным так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"После заседания СНБО обсудил текущую ситуацию с Борисом Джонсоном. Запланированы обсуждения с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом", - сообщил Зеленский.