Япония запустит первый поезд на водороде

Крупнейшая железнодорожная компания Японии East Japan Railway Co в марте начнет испытания первого в стране поезда на водородном топливе. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первый для Японии поезд на водороде планируют запустить для коммерческих перевозок в 2030 году. Двухвагонный поезд "Hybari" был разработан японским гигантом East Japan Railway совместно с Toyota Motor и японским конгломератом Hitachi. Поезд обошелся в 4 миллиарда иен (35 миллионов долларов) и на одной заправке водородом может проехать до 140 километров с максимальной скоростью 100 километров в час. Железнодорожная компания планирует заменить водородными поездами свой дизельный парк, а также экспортировать их.

Япония ранее заявила о планах стать углеродно-нейтральной к 2050 году. Водород стал ключевым элементом в достижении этой цели, так как он является чистым источником энергии. Японский автопроизводитель Toyota намерен в десять раз увеличить производство своих автомобилей Mirai, работающих на водородном топливе, а энергетические компании, такие как Iwatani Corp. и Kawasaki Heavy Industries Ltd., пытаются оптимизировать логистику водорода, чтобы снизить его цену. Правительство поставило цель к 2050 году увеличить объем использования водорода до 20 миллионов тонн.

Пионером в области водородного железнодорожного транспорта стала Германия, где в 2018 году французская компания Alstom SA запустила первый поезд на водородном топливе. Конкурентами Alstom являются испанская компания CAF, немецкая Siemens и швейцарская Stadler, которые разрабатывают новые модели поездов на водороде для Европы.