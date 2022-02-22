https://news.day.az/world/1437904.html Необычное решение Каракаса в связи с попугаями - ВИДЕО
Необычное решение Каракаса в связи с попугаями - ВИДЕО
Жители Каракаса считают попугаев и прочих птиц, которые водятся в одном из парков города. Мероприятие под названием "воскресенье с птицами" привлекло десятки орнитологов-любителей. Результаты своих вычислений и наблюдений за пернатыми они передадут учёным и экологам, которые смогут на основании этой информации принимать решения в области охраны природы, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
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