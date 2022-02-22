https://news.day.az/world/1437908.html Крупнейший в мире фестиваль ледяной скульптуры на Байкале - ВИДЕО
Крупнейший в мире фестиваль ледяной скульптуры на Байкале - ВИДЕО
На Байкале в выходные состоялся крупнейший в мире фестиваль ледяных фигур, под лозунгом "Из глубины веков". В конкурсе приняли участие 45 команд из разных городов России, а также из соседней Монголии, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Победителем признали семью корольковых, создавших скульптуру "Из века в век" - вдохновлённую древним охотничьим календарём, найденным на территории Республики Коми.
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