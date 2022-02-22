Взрыв газопровода в России выложили в сеть

В Туапсе на ул. Судоремонтников 21 февраля произошла разгерметизация подземного газопровода, находящегося под давлением воздуха, с последующим выбросом грунта.

Отключенных потребителей нет. Газопровод не был введен в эксплуатацию. В результате оказались повреждены стекла припаркованной рядом иномарки, передает Day.Az со ссылкой на Кубанские Новости.

В администрации города уточнили, что газа в трубопроводе не было. Пострадавших среди жителей нет. Угрозы жизни и здоровью людей нет.

В настоящее время ведутся работы по расчистке. Движение по улице Судоремонтников уже открыто.