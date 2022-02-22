https://news.day.az/world/1437992.html Взрыв газопровода в России выложили в сеть - ФОТО - ВИДЕО
Взрыв газопровода в России выложили в сеть - ФОТО - ВИДЕО
В Туапсе на ул. Судоремонтников 21 февраля произошла разгерметизация подземного газопровода, находящегося под давлением воздуха, с последующим выбросом грунта.
Отключенных потребителей нет. Газопровод не был введен в эксплуатацию. В результате оказались повреждены стекла припаркованной рядом иномарки, передает Day.Az со ссылкой на Кубанские Новости.
В администрации города уточнили, что газа в трубопроводе не было. Пострадавших среди жителей нет. Угрозы жизни и здоровью людей нет.
В настоящее время ведутся работы по расчистке. Движение по улице Судоремонтников уже открыто.
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