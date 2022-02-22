Неизвестный рисунок Матисса нашли в куче мусора во Франции

Шедевр руки Анри Матисса нашли в куче мусора на юго-востоке Франции, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Картину совершенно случайно обнаружила оценщик аукционного дома в одном из поместий. Более того, она спасла рисунок, который уже готовились вывезти на свалку с остальными отходами.

На полотне стоит подпись художника. Картину уже отправили на экспертизу в Париж. Если специалисты признают ее подлинность, то выставят на аукцион. Судя по оценкам экспертов, стоить шедевр будет не меньше миллиона евро.

Стоит отметить, что за последние полтора года это уже второй рисунок Матисса, который обнаружили случайно.