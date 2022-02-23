Европейская страна столкнулась с экстремальной засухой

В Португалии усугубилась зимняя засуха, 91 процент территории европейской страны страдает от "суровых" или "экстремальных" засушливых условий. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным национального метеорологического агентства, среднее количество осадков с 1 по 15 февраля составило всего семь процентов от среднего за 30 лет значения. При этом в оставшуюся часть месяца значительных осадков не ожидается. По прогнозам, температура останется выше нормы, а засуха усилится.

Правительство Португалии ограничило использование водохранилищ для производства гидроэлектроэнергии, чтобы экономить воду, а фермеры обратились к государству за финансовой помощью из-за нехватки травы для скота. Страна часто сталкивается с периодами засухи, однако за последние 20-30 лет они происходят все чаще. Последние засухи были в 2005, 2012 и 2017 годах.

С рекордной в 2022 году столкнулся и "золотой штат" США, Калифорния. Из-за отсутствия дождей и снега январь оказался самым засушливым месяцев с 1984 года. Сезон дождей в штате уже заканчивается, поэтому синоптики не прогнозирует улучшения ситуации в ближайшие месяцы.