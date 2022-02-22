https://news.day.az/world/1438041.html Зеленский назвал условие, при котором в Украине введут военное положение
Зеленский назвал условие, при котором в Украине введут военное положение
Президент Украины Володимир Зеленский заявляет, что в Украине военное положение введут "только в случае полномасштабной военной агрессии со стороны РФ", сообщает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ.
Об этом Зеленский сказал на совместном с президентом Эстонии Аларом Карисом брифинге в Киеве во вторник.
"Относительно военного положения очень просто - это вопрос для нас ясен: мы верим в то, что войны не будет мощной против Украины и не будет широкой эскалации со стороны Российской Федерации. Если будет - будет введено военное положение", - отметил он.
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