Зеленский назвал условие, при котором в Украине введут военное положение

Президент Украины Володимир Зеленский заявляет, что в Украине военное положение введут "только в случае полномасштабной военной агрессии со стороны РФ", сообщает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ.

Об этом Зеленский сказал на совместном с президентом Эстонии Аларом Карисом брифинге в Киеве во вторник.

"Относительно военного положения очень просто - это вопрос для нас ясен: мы верим в то, что войны не будет мощной против Украины и не будет широкой эскалации со стороны Российской Федерации. Если будет - будет введено военное положение", - отметил он.