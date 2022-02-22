https://news.day.az/world/1438053.html Зеленский рассмотрит вопрос разрыва дипотношений с Россией
Зеленский рассмотрит вопрос разрыва дипотношений с Россией
Президент Украины Володимир Зеленский заявил, что рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией, передает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ.
Президент Украины сообщил об этом на совместном брифинге с президентом Эстонии Аларом Карисом.
По словам Зеленского, он получил запрос от министерства иностранных дел относительно разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией.
"Я сейчас сразу после нашей пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос", - отметил он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре