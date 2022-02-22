В России водитель провалился в яму с кипятком

В Санкт-Петербурге водитель пострадал, попав в яму с кипятком. Яма появилась после аварии на теплосети, сообщила Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам очевидцев, инцидент произошел на перекрестке улицы Лёни Голикова и проспекта Ветеранов. Они уточняют, что водителя "отшвырнуло" с проезжей части на тротуар, где передняя часть машины и угодила в яму с горячей водой.

Мужчина госпитализирован, его состояние оценивается медиками как тяжелое.

"Его в машину "скорой" положили и оказывали помощь, слышала, что в тяжёлом стабильном состоянии".