На Солнце зафиксировали самую крупную вспышку

Ученые из ESA засняли самую крупную солнечную вспышку за всю историю наблюдений

Специалисты из Европейского космического агентства (ESA) смогли зафиксировать с помощью камеры зонда Solar Orbiter самую крупную солнечную вспышку с полным солнечным диском за всю историю наблюдений. Об этом сообщается на официальном сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Астрономическое событие произошло 15 февраля, и благодаря тому, что вспышка была с обратной стороны Солнца, которая отвернута от нашей планеты, последствия воздействия не наблюдались на Земле.

Коронарный выброс засняли на камеру Full Sun Imager (FSI), которая предназначена для наблюдения за всей поверхностью звезды. В этот раз ученым впервые удалось сфотографировать как протуберанцы (выбросы плазмы), так и весь солнечный диск, что позволило оценить весь масштаб явления.

Астрономы считают, что хоть эта вспышка и не направила частицы к Земле (что привело бы к сбоям техники), это важное напоминание о непредсказуемости Солнца. Они также отметили, что, лучше исследуя подобные события, мы сможем защитить нашу планету от вредного влияния солнечных выбросов энергии.