В Украине произошло два землетрясения

Сразу два землетрясения на территории Украины были зарегистрированы в понедельник, 21 февраля. Одно из них, магнитудой 3,3 произошло в районе Кривого Рога Днепропетровской области, а второе - магнитудой 2,8 - в районе Червонограда Львовской области. Об этом сообщает Главный центр специального контроля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Так, в Днепропетровской области землетрясение было зарегистрировано в 06:17:02, его источник находился в районе города Кривой Рог на глубине 5 км.

Во Львовской области в 18:05:16, его источник находился в районе города Червоноград на глубине 3 км.

Специалисты отметили, что по классификации эти землетрясения относятся к ощутимым, ощущаются немногими людьми, находящимися внутри помещения, под открытым небом - только в благоприятных условиях. Колебания схожи с тряской, которая образововывается легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, чуть посильнее - на верхних этажах.