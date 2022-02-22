https://news.day.az/world/1438221.html Россия эвакуирует персонал своих посольств и консульств из Украины
Россия эвакуирует персонал своих посольств и консульств из Украины
Руководство России приняло решение об эвакуации сотрудников загранучреждений на Украине, эвакуация будет осуществлена в ближайшее время, сообщил МИД России, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
В заявлении МИД, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства во вторник, говорится, что с 2014 года неоднократным нападениям подвергалось посольство России в Киеве и генеральные консульства России в Одессе, Львове и Харькове.
"Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время", - отмечается в заявлении МИД.
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