Россия эвакуирует персонал своих посольств и консульств из Украины

Руководство России приняло решение об эвакуации сотрудников загранучреждений на Украине, эвакуация будет осуществлена в ближайшее время, сообщил МИД России, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В заявлении МИД, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства во вторник, говорится, что с 2014 года неоднократным нападениям подвергалось посольство России в Киеве и генеральные консульства России в Одессе, Львове и Харькове.

"Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время", - отмечается в заявлении МИД.