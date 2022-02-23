Кейт Миддлтон сделала неожиданное предложение принцу Уильяму

Супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон скатилась с детской горки в Копенгагене и предложила мужу завести еще одного ребенка, пишет The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Герцогиня Кембриджская рассмеялась, спускаясь с вращающейся горки в Lego PlayLab в Дании, а потом сделала неожиданное предложение принцу Уильяму. Миддлтон хотела увидеть новшества, которые принимают в Дании для развития детей младшего возраста. "В духе того, где я нахожусь, я должна была это сделать", - рассказала она, скатившись с горки.

По словам Миддлтон, принц Уильям всегда пугается, когда его супруга общается с годовалыми детьми, так как после таких встреч она говорит ему о желании родить еще одного наследника.