Возрождение малонаселенной деревни в Японии

Как возродить, вдохнуть новую жизнь в малонаселенные регионы? Япония с ее стареющим населением использует для этого инновационные цифровые технологии и новую программу - Digital Garden City. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

За 60 лет деревня Камияма потеряла 70 процентов своего населения, однако она также стала примером того, как можно переломить эту тенденцию. Эта деревня с населением 5 тысяч человек возродилась благодаря одному человеку и интенсивному развитию широкополосной связи.

Шинья Оминами, директор NPO Green Valley, Inc.: "Я спросил себя, а не мог бы ли я превратить это прекрасное место в Кремниевую долину? И именно поэтому я начал цифровизацию города".

В результате около десятка крупных компаний открыли здесь офисы своих представительств, которые разместились в отреставрированных традиционных домах. Большинство из них работают в секторе информации и телекоммуникаций.

Этот предприниматель из Токио в 2013 году открыл крупнейший в деревне спутниковый офис, в котором работает 15 человек.

Тэцу Сумита, президент и генеральный директор корпорации Engawa: "В нашем случае сотрудники могут выбрать работу либо в Токио, либо в Камияме - должности и зарплаты в обоих местах принципиально одинаковы. Я думаю, что количество компаний, использующих цифровые технологии в сельской местности, будет только расти".

Сегодня число людей, переезжающих в Камияму, превышает число уезжающих оттуда. 70 процентов детей в яслях - из семей, переехавших в эту деревню жить и работать.

Ее возрождение началось в 1999 году с приема художников из Японии и других стран. Затем было решено облегчить условия переезда для компаний.