Провокаторы Симоньян и Соловьев попали под санкции ЕС

Пропагандисты Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев попали в еще один санкционный список.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, провокаторы, занимающиеся подрывом имиджа России на международной арене, были внесены в список Евросоюза, о котором накануне объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По словам источников в Еврокомиссии, официально санкционный список Евросоюз опубликует сегодня.

Отметим, что дуэт Симоньян-Соловьев уже давно своей провокаторской деятельностью подрывает имидж России, творя беспредел в российском информационном поле, манипулируя интересами России и смысловыми ориентирами российской аудитории. Эта "пятая колонна" регулярно работает на провоцирование скандалов с региональными соседями России, разжигает межнациональную рознь, в то время, как официальные структуры РФ стараются делать взвешенные и дипломатически сбалансированные заявления.

Напомним, что ранее, 20 января, газета Washington Post сообщила, что американский конгрессмен Джим Бэнкс предложил ввести санкции против Симоньян, Соловьева и генерального директора Первого канала Константина Эрнста.