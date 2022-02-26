https://news.day.az/world/1439567.html Российские солдаты оставили уцелевшую технику в Харькове - ВИДЕО
Российские солдаты оставили уцелевшую технику в Харькове - ВИДЕО
На северо-восточном направлении от Харькова российские военные оставили уцелевшую технику.
Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, видео с места опубликовали на странице Нацгвардии Украины.
"Танкисты ВСУ разбили колонну войск РФ, что заходила на северо-восточном направлении от Харькова. Подразделения спецназначения Нацгвардии получили задание провести доразведку и уничтожение остальные силы противника. Из трофеев - оставили уцелевшую технику", - говорится в сообщении.
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