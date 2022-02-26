https://news.day.az/world/1439576.html Украинская армия взорвала все железнодорожные узлы с Россией
Украинская армия взорвала все железнодорожные узлы с Россией
Днем 26 февраля украинские войска взорвали железнодорожные узлы, связывающие украинскую железную дорогу с Российскими железными дорогами,
Как передает Day.Az, об этом "Украинской правде" заявили в пресс-службе Укрзализныци.
Отмечается, что это было сделано с тем, чтобы заблокировать РЖД возможность доставки техники и личного состава армии РФ.
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