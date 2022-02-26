Украинская армия взорвала все железнодорожные узлы с Россией

Днем 26 февраля украинские войска взорвали железнодорожные узлы, связывающие украинскую железную дорогу с Российскими железными дорогами,

Как передает Day.Az, об этом "Украинской правде" заявили в пресс-службе Укрзализныци.

Отмечается, что это было сделано с тем, чтобы заблокировать РЖД возможность доставки техники и личного состава армии РФ.