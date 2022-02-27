Сильные наводнения в Австралии, есть жертвы

Шесть человек погибли из-за наводнения в штате Квинсленд в Австралии. Об этом сообщило издание Sydney Morning Herald, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Тело шестого погибшего нашли в городе Индурупилли. Его автомобиль ушел под воду. Еще один мужчина исчез после падения в реку Брисбен.

Издание отмечает, что в эвакуационных центрах в данный момент находится более тысячи человек.

Вот уже несколько дней сильные дожди идут на юго-востоке Квинсленда. Ожидается, что наводнение может продолжиться и привести к шторму, приливам и прорывам плотин. Сейчас уровен воды в реке Брисбен достиг 3,1 метра, хотя ожидалось, что он составит 2,7 метра. Утром в воскресенье всего за час выпало 70 миллиметров осадков на острове Брайби. В других районах выпало рекордное количество осадков с 1974 года.