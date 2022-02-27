Минобороны РФ назвало число задержанных украинских военнослужащих
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Задержан 471 украинский военнослужащий, после оформления документов они будут отправлены к своим семьям, сообщило МО РФ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ведомство отмечает, что украинские военнослужащие массово отказываются от продолжения боевых действий.