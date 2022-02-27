Власти Харькова заявили, что российские войска прорвали оборону города
Depozit faizini öncədən al!

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов заявил, что российские войска прорвали оборону Харькова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ, соответствующая информация размещена на странице главы областной госадминистрации в социальной сети.

Жителей просят оставаться в укрытии.