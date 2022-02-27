https://news.day.az/world/1439624.html Власти Харькова заявили, что российские войска прорвали оборону города - ВИДЕО
Власти Харькова заявили, что российские войска прорвали оборону города - ВИДЕО
Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов заявил, что российские войска прорвали оборону Харькова.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ, соответствующая информация размещена на странице главы областной госадминистрации в социальной сети.
Жителей просят оставаться в укрытии.
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