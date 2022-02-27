В Беларуси проходит референдум по Конституции, сообщает Day.Az со ссылкой на БЕЛТА.

На территории Беларуси образовано 5510 участков для голосования на республиканском референдуме, в том числе 217 в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, и 12 в воинских частях.

На референдум вынесен один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?

Референдум считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины граждан, внесенных в списки для голосования.