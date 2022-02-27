Португалия приостановила выдачу "золотых" виз россиянам

Правительство Португалии решило приостановить выдачу гражданам России "золотых" виз на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом заявил глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва в интервью телеканалу CNN Portugal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным министра, Служба по делам иностранцев Португалии "уже приостановила рассмотрение любых заявлений на получение вида на жительство [в обмен] на инвестиции российских граждан". "Пакет санкций, одобренный ЕС при поддержке Португалии, включает рестрикции, направленные против сотен лиц, - пояснил глава МИД. - Активы в Португалии любого гражданина России, который входит в этот список, будут немедленно заморожены независимо от того, имеет он португальское гражданство или нет".

За последние 10 лет гражданам РФ было выдано более 430 таких виз, общий объем инвестиций составил свыше €277 млн.