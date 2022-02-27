https://news.day.az/world/1439634.html Минобороны России сообщило о блокировке и установлении контроля над рядом украинских городов
Минобороны России сообщило о блокировке и установлении контроля над рядом украинских городов
Российские подразделения блокировали города Херсон и Бердянск, взяли под контроль Геническ, аэродром Чернобаевка под Херсоном.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"За прошедшие сутки Вооруженными силами Российской Федерации были полностью блокированы города Херсон и Бердянск. Также взяты под контроль город Геническ и аэродром Чернобаевка под Херсоном", - сказал Конашенков.
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