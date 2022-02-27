YouTube отключил монетизацию каналов RT на всех языках
Depozit faizini öncədən al!

Видеохостинг YouTube отключил возможность монетизации для каналов Russia Today (RT) на всех языках, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно также, что ограничение коснулось и профиля документального телеканала RTД. О причинах запрета официально пока не сообщается.