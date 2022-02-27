https://news.day.az/world/1439635.html YouTube отключил монетизацию каналов RT на всех языках
YouTube отключил монетизацию каналов RT на всех языках
Видеохостинг YouTube отключил возможность монетизации для каналов Russia Today (RT) на всех языках, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Известно также, что ограничение коснулось и профиля документального телеканала RTД. О причинах запрета официально пока не сообщается.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре