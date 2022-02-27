Топ-менеджер Газпрома покончил с собой

В элитном коттеджном поселке Ленинское под Санкт-Петербургом нашли мертвым заместителя гендиректора Единого расчетного центра Газпрома по корпоративной безопасности. Об этом сообщает портал 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что информация о найденном теле мужчины поступила в полицию 25 февраля. Прибывшие на место правоохранители предварительно установили, что мужчина покончил с собой. Рядом с его телом лежала записка.

В погибшем опознали 61-летнего Александра Тюлякова, заместителя гендиректора Единого расчетного центра Газпрома по корпоративной безопасности.

Прежде он работал в должности заместителя генерального директора по корпоративной защите и управлению персоналом "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", которая занималась экспортом и транспортировкой топлива в несколько российских регионов.