Делегация Украины выехала на переговоры с Россией в Беларусь

Делегация Украины выезжает в Гомель, чтобы провести переговоры с Россией. Об этом сообщил в воскресенье руководитель Круглого стола демократических сил Юрий Воскресенский.

"По моей информации, только что президент [Украины Владимир] Зеленский набрал президента [Беларуси Александра] Лукашенко. Президент Лукашенко убедил президента Зеленского спасти государственный суверенитет Украины, и украинская делегация сейчас выезжает в Гомель", - сообщил Воскресенский, комментарий которого опубликован в Телеграм-канале Белпрессцентра.

Как уточнил Воскресенский, информацию он получил от "участника и свидетеля" разговора двух президентов.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт подтвердила, что президенты двух стран провели разговор.