Германия отказывается от российского газа

Власти Германии приняли решение отказаться от поставок природного газа из России. Об этом заявил канцлер страны Олаф Шольц во время выступления в немецком парламенте в воскресенье, 27 февраля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По его словам, Москва необоснованно завысила цены на "голубое топливо" и угрожает безопасности всего континента, и больше не может считаться нормальным партнером.