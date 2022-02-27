https://news.day.az/world/1439729.html Германия отказывается от российского газа
Германия отказывается от российского газа
Власти Германии приняли решение отказаться от поставок природного газа из России. Об этом заявил канцлер страны Олаф Шольц во время выступления в немецком парламенте в воскресенье, 27 февраля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
По его словам, Москва необоснованно завысила цены на "голубое топливо" и угрожает безопасности всего континента, и больше не может считаться нормальным партнером.
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