Путин провел в Кремле встречу с Шойгу и Герасимовым

Президент РФ Владимир Путин в ответ на агрессивные высказывания на Западе поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим несения службы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба [ВС РФ] перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", - сказал глава государства в воскресенье на встрече в Кремле с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерием Герасимовым.

По его словам, высшие должностные лица стран Запада допускают агрессивные высказывания в адрес РФ. Также Путин заявил, что Западные страны принимают нелегитимные санкции.