Раскрыты детали переговоров Путина, Лукашенко и Зеленского о встрече в Гомеле

После беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским белорусский лидер Александр Лукашенко попросил своего российского коллегу Владимира Путина, чтобы его делегация задержалась в Гомеле и дождалась прибытия украинских переговорщиков. Такие подробности телефонных разговоров трех лидеров раскрыл Telegram-канал "Пул Первого", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что Лукашенко попросил Путина перенести переговоры на более позднее время. Российский президент согласился. Как ожидается, встреча двух делегация пройдет в Гомельской области на границе Украины и Беларуси. Другие детали не приводятся.