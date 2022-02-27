Страны G7 намерены отключить некоторые российские банки от SWIFT

Страны Группы семи (G7) планируют отключить некоторые российские банки от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте администрации президента Франции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы стремимся к тому, чтобы определенные российские банки были исключены из системы обмена SWIFT", - говорится в документе. Страны "семерки" рассчитывают, что данная мера позволит ограничить способность банков "действовать в глобальном масштабе".

Страны G7 планируют ввести ряд ограничительных мер против Центрального банка России.

"Мы обязуемся ввести ограничительные меры, которые не позволят Центральному банку России использовать свои международные резервы таким образом, чтобы уменьшить эффект наших санкций", - сказано в документе.

Группа семи намерена ограничить возможности получения россиянами "золотых паспортов".

"Мы обязуемся противодействовать лицам и организациям, которые содействуют войне в Украине и неправовым акциям российского правительства. В частности, мы обязуемся принять меры, призванные ограничить приобретение гражданства при помощи "золотых паспортов", которые обеспечивают доступ к нашим финансовым системам для состоятельных россиян, связанных с российским правительством", - говорится в сообщении.

G7 планирует создать на этой неделе трансатлантическую рабочую группу для наблюдения за выполнением финансовых санкций против России.

Страны G7 договорились усилить координацию для борьбы с "дезинформацией и другими формами гибридной войны".