https://news.day.az/world/1439736.html США выделяют $54 млн на гуманитарную помощь Украине
США выделяют $54 млн на гуманитарную помощь Украине
Америка выделяет 54 миллиона долларов для того, чтобы оказать Украине гуманитарную помощь. Об этом заявил американский государственный секретарь Энтони Блинкен, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Он уточнил, что эти деньги пойдут на покупку продуктов, воды, создания мест размещения и госпиталей.
"Наше финансирование также поможет гуманитарным организациям поддерживать контакт между членами семей, которые были разделены в результате конфликта", - сообщил госсек.
26 миллионов будут переданы Украине из бюджета Госдепа, а 28 миллионов отдаст американское Агентство по международному развитию.
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