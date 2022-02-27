Apple не будет отключать устройства россиян

Компания Apple не будет отключать устройства в России из-за ситуации в Украине, заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Его заявление публикует пресс-служба "Единой России", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я хочу напомнить, что Apple - одна из компаний, которая работает в рамках закона о "приземлении" иностранных платформ в нашей стране. Компания выполнила все условия. У них есть юридические лица и офис в России, которые отвечают за цифровые сервисы и гаджеты. Российский офис Apple, по моим данным, не подтверждает какие-то алармистские решения, которые распространялись вчера в сети", - сказал он.

Он подчеркнул, что все основные сервисы на территории России работают, и граждане могут ими пользоваться.