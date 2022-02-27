https://news.day.az/world/1439745.html Чавушоглу и Лавров обсудили гуманитарную ситуацию в Украине
Чавушоглу и Лавров обсудили гуманитарную ситуацию в Украине
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Как сообщили в МИД Турции, стороны обсудили гуманитарную ситуацию в Украине, в том числе прекращение огня и эвакуацию граждан.
Чавушоглу также провел телефонный разговор с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмид.
Темой обсуждения была гуманитарная ситуация в Украине и необходимость прекращения огня.
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