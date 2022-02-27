https://news.day.az/world/1439748.html В Украине мужчина взял в руки заложенную посередине дороги мину и переложил в безопасное место - ВИДЕО
В Украине мужчина взял в руки заложенную посередине дороги мину и переложил в безопасное место - ВИДЕО
В Бердянске мужчина с сигаретой в зубах взял голыми руками заложенную посередине дороги мину и переложил ее в безопасное место.
Как передает Day.Az, кадры отважного поступка опубликовал УНИАН в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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