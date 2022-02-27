В Украине мужчина взял в руки заложенную посередине дороги мину и переложил в безопасное место
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В Бердянске мужчина с сигаретой в зубах взял голыми руками заложенную посередине дороги мину и переложил ее в безопасное место.

Как передает Day.Az, кадры отважного поступка опубликовал УНИАН в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: