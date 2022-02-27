Франция закрывает свое воздушное пространство для российских авиакомпаний

Власти Франции с вечера воскресенья закрывают воздушное пространство для российских самолетов и авиакомпаний. Об этом сообщил в Twitter министр-делегат по делам транспорта при министре экологического перехода Жан-Батист Джеббари, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Франция закрывает свое воздушное пространство для всех российских самолетов и авиакомпаний, начиная с вечера воскресенья", - говорится в сообщении. По словам министра, "Европа едина в своей реакции на российское вторжение в Украину".

До этого на аналогичный шаг пошел ряд стран ЕС.