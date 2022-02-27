https://news.day.az/world/1439765.html Кулеба заявил, что крупнейший в мире грузовой украинский самолет уничтожен
Кулеба заявил, что крупнейший в мире грузовой украинский самолет уничтожен
Крупнейший самолет в мире грузовой самолет "Мрія" уничтожен.
Как передает Day.Az, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
По его словам, принадлежащий Украине Ан-225 "Мрія" уничтожен в результате воздушной атаки в аэропорту Гостомеля под Киевом.
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