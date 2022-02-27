В Евросоюзе запретят Russia Today и Sputnik

Евросоюз запретит вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik в странах-членах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в воскресенье на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы также запретим в ЕС их дочерние компании", - сказала глава Еврокомиссии.

Напомним, что руководителем вышеперечисленных российских медиаресурсов является проармянская пропагандистка Маргарита Симоньян, чья деструктивная деятельность постоянно подрывает имидж России на международной арене.