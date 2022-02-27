https://news.day.az/world/1439766.html В Евросоюзе запретят Russia Today и Sputnik
В Евросоюзе запретят Russia Today и Sputnik
Евросоюз запретит вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik в странах-членах.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в воскресенье на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы также запретим в ЕС их дочерние компании", - сказала глава Еврокомиссии.
Напомним, что руководителем вышеперечисленных российских медиаресурсов является проармянская пропагандистка Маргарита Симоньян, чья деструктивная деятельность постоянно подрывает имидж России на международной арене.
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