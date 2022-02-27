BP сообщила, что выходит из состава акционеров "Роснефти"

Британская нефтяная компания BP сообщила в воскресенье, что избавляется от 19,75% доли в российской компании "Роснефть".

"Совет директоров BP сегодня объявил, что BP избавится от своей доли в "Роснефти". BP имела долю в размере 19,75% в "Роснефти" с 2013 года. Кроме того, исполнительный директор BP Бернард Луни немедленно покидает совет директоров "Роснефти". Другой директор "Роснефти", номинированный от BP, бывший глава компании Боб Дадли, также выходит из совета директоров", - сказано в заявлении компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что в свете этого решения компания отныне не будет отчитываться перед "Роснефтью" по поводу объема своих резервов, производства и прибыли, а также выйдет из других совместных проектов с российской компанией.