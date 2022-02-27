Минобороны России сообщило о жертвах и раненых

В результате военной операции в Украине с российской стороны есть погибшие и раненые.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше", - заявил Игорь Конашенков.