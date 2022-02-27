https://news.day.az/world/1439769.html Минобороны России сообщило о жертвах и раненых
Минобороны России сообщило о жертвах и раненых
В результате военной операции в Украине с российской стороны есть погибшие и раненые.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше", - заявил Игорь Конашенков.
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