https://news.day.az/world/1439777.html Макрон созвал заседание совета обороны 28 февраля
Макрон созвал заседание совета обороны 28 февраля
Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен 28 февраля провести заседание совета обороны по ситуации на Украине.
Об этом сообщил в воскресенье телеканал BFM, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, заседание "созывается в связи с ситуацией на Украине и состоится в понедельник утром".
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