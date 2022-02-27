Макрон созвал заседание совета обороны 28 февраля

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен 28 февраля провести заседание совета обороны по ситуации на Украине.

Об этом сообщил в воскресенье телеканал BFM, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, заседание "созывается в связи с ситуацией на Украине и состоится в понедельник утром".