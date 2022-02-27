https://news.day.az/world/1439778.html ЕС введет новые санкции против бизнесменов России
ЕС введет новые санкции против бизнесменов России
Евросоюз введет новые санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией в Украине.
Об этом сообщил в воскресенье в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы также расширим черный список, добавив в него олигархов. Мы будем целиться на элиту, которая получает выгоду от системы", - сказал он.
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