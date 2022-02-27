В Киеве сообщили, что переговоры России и Украины не начнутся еще несколько часов

Переговоры между делегациями России и Украины, назначенные в Беларуси, не начнутся еще несколько часов.

Об этом сообщил в воскресенье украинскому изданию "Новое время" пресс-секретарь президента Украины Володимира Зеленского Сергей Никифоров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он пояснил, что начало переговоров задерживается из-за "очень сложной логистики и мер безопасности" для украинской делегации. По словам пресс-секретаря Зеленского, в повестке дня переговоров стоит вопрос мира.

"А каким образом его достичь - определят на переговорах", - добавил Никифоров.

По его словам, в Гомеле будет работать "передовая делегация", которая должна определить условия хода дальнейших переговоров.

Ранее глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в воскресенье с украинской стороной была достигнута договоренность о проведении переговоров в Гомельской области Беларуси. Делегация РФ уже выехала из Минска к месту встречи. Конкретная точка встречи российской и украинской делегаций на переговорах раскрываться не будет, сообщил источник ТАСС.