В Киеве сообщили, что переговоры России и Украины не начнутся еще несколько часов
Переговоры между делегациями России и Украины, назначенные в Беларуси, не начнутся еще несколько часов.
Об этом сообщил в воскресенье украинскому изданию "Новое время" пресс-секретарь президента Украины Володимира Зеленского Сергей Никифоров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Он пояснил, что начало переговоров задерживается из-за "очень сложной логистики и мер безопасности" для украинской делегации. По словам пресс-секретаря Зеленского, в повестке дня переговоров стоит вопрос мира.
"А каким образом его достичь - определят на переговорах", - добавил Никифоров.
По его словам, в Гомеле будет работать "передовая делегация", которая должна определить условия хода дальнейших переговоров.
Ранее глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в воскресенье с украинской стороной была достигнута договоренность о проведении переговоров в Гомельской области Беларуси. Делегация РФ уже выехала из Минска к месту встречи. Конкретная точка встречи российской и украинской делегаций на переговорах раскрываться не будет, сообщил источник ТАСС.
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