https://news.day.az/world/1439783.html Глава МИД Украины призвал к полному эмбарго на российские нефть и газ
Глава МИД Украины призвал к полному эмбарго на российские нефть и газ
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призывает международное сообщество к полному эмбарго на российские нефть и газ.
Об этом он написал в Twitter, передает Day.Az.
"Мы настаиваем на полном эмбарго на российские нефть и газ. Покупать их сейчас - значит платить за убийство украинских мужчин, женщин и детей. Я приветствую первые решительные шаги ряда европейских государств в этом направлении и призываю другие страны действовать решительно и без промедления", - написал Кулеба.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре