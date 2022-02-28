Глава МИД Украины призвал к полному эмбарго на российские нефть и газ

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призывает международное сообщество к полному эмбарго на российские нефть и газ.

Об этом он написал в Twitter, передает Day.Az.

"Мы настаиваем на полном эмбарго на российские нефть и газ. Покупать их сейчас - значит платить за убийство украинских мужчин, женщин и детей. Я приветствую первые решительные шаги ряда европейских государств в этом направлении и призываю другие страны действовать решительно и без промедления", - написал Кулеба.