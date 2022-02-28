Главы МИД ЕС согласовали отключение ряда банков РФ от SWIFT и заморозку активов ЦБ

Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали санкции против России за военную операцию на Украине, в их числе отключение нескольких российских банков от SWIFT и заморозка активов Банка России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Он отметил, что ЕС постарается утвердить список санкций до начала работы центробанков в понедельник.

Кроме того, по словам Борреля, главы МИД стран ЕС договорились расширить список физических лиц из РФ, на которых распространяются персональные европейские санкции.

Глава дипломатии ЕС добавил, что Евросоюз закроет свое воздушное пространство для самолетов из России.